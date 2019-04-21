誤判美艦數量卻不修正 海軍上校傳遭拔官

2019-04-21 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell）和華特迪爾號補給艦（USNS Walter S. Diehl）曾在今年1月24日通過台灣海峽，當時海軍聯合艦隊作戰中心（JFOC）一名上校主任在判讀情資時堅持只有一艘美艦，未將實情回報，最後被高層查出是其個人因素所造成，海軍司令黃曙光對此馬上將該名上校主任調離現職，同時懲處相關失職人員。

根據《上報》報導，美艦在通過台灣海峽時，後方都會有多艘中國軍艦尾隨，但由於軍艦不開訊號辨識碼，因此海軍聯合艦隊作戰中心會針對這些海面上的不明目標進行辨識。

據了解，今年麥坎貝爾號驅逐艦和華特迪爾號補給艦在通過台灣海峽時，海軍聯合艦隊作戰中心己接觸來自西南方海域多個不明目標，研判是1艘美艦與尾隨的3艘中國軍艦，但同時間美媒報導將有2艘軍艦要通過台海，國防部與海軍再次向聯合艦隊作戰中心求證，該中心還是回報1艘，國防部與海軍對此訊息並沒有懷疑，不過當美媒把確實美艦數量及型號報出後，這時國防部才發現我方資訊有落差。

海軍司令部隨後對此事進行查證，發現美媒報導之後，該中心未往上回報實情，仍堅持以1艘回報，造成情資錯誤，因此認定這項錯誤是該中心上校主任「個人因素」所造成。海軍司令黃曙光當天就將該上校調離現職並接受調查，經調查後發現中心通報與各項機制沒有問題，主因是該主任不願修正原有誤判所造成，副主管也未盡到修正責任，因此連帶受到處分。

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