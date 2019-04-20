洪慈庸3點打臉韓國瑜「台灣沒軍法」 網讚：一巴掌打好響

2019-04-20 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前談起國防議題，一席「台灣沒軍法說」引發爭議，總統蔡英文今則嚴正要求韓國瑜「把話收回去」，未料，韓竟反嗆總統「沒當過兵」，總統則反斥韓「講錯話傷害我軍士氣」。對此，時代力量立委洪慈庸提3點打臉，強調「軍隊沒軍法的說法，並不是事實」。對此網友大讚，洪慈庸「這一巴掌打得好響」。

洪慈庸在臉書表示，韓國瑜對於「沒軍法沒紀律」、「軍人成太監」這一席話，足足顯示對當年《軍事審判法》修法的誤解與不理解，更忽略種種軍中事件背後警示的問題，而韓國瑜的發言當下讓她確實有點震驚。

洪慈庸並提出3點回應韓國瑜：1.現在軍隊沒軍法了？她說「軍法」的實際名稱是《陸海空軍刑法》，自1929年起實施，至今從未廢除，軍隊沒軍法的說法，並非事實。2.軍人臨前脫逃，找律師打訴訟就好？她說，2013年8月通過的《軍事審判法修法》修正案，是將「承平時期」的案件回歸一般司法處理，避免檢審不分離、審判不獨立造成人權侵害。一但進入戰時狀態，違反《陸海空軍刑法》的案件一樣必需回歸軍事審判。

3.軍隊沒紀律又沒戰力？洪慈庸說，從當年軍審法的修訂、到軍法的修訂、再到去年推過的不適任軍官士官退場機制。即便最強調的目標是「人權」，但只要願意翻閱、看完修法理由，一定也會看到，裡頭同時訴求強健軍隊體質、強化軍紀、強化認同、提升戰鬥力。

洪慈庸也暗諷韓國瑜，強調她和大部分女性雖然沒當過兵，但不代表不明白軍隊保家衛國的重要性；而當過兵、熟悉軍中的潛規則，也不該因此漠視不合理的情形或其辯護，甚至以此自滿。她也希望，公眾人物能為台灣社會少帶一點口水，多一點思考，也為這個國家多盡一點責任。

對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」也分享洪慈庸的貼文，狠酸韓國瑜「韓導的臉腫了，洪慈庸這一巴掌打得好響，不懂就不懂為什麼老愛裝懂？」。網友也酸說：「沒學過法律的都知道有陸海空軍刑法 韓草包一直在秀下限欸」、「韓國瑜每發一次言 就證明一次自己有多蠢」、「當過兵的都希望不再有洪仲丘案出現，所以軍法改制的事情大家都知道，我真的懷疑他不是在平行時空中」。

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