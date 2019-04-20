近6成市民不贊成選總統 柯：做一半去選不是正常國家該有的

2019-04-20 10:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕遠見雜誌最新民調顯示，過半的北高市民都不支持現任市長選總統，台北市民有58.4％不希望柯文哲參選。對此，台北市長柯文哲今早受訪時先是感嘆其實這都是不好的，這不是正常國家該有的現象，這種做一半跑出去選舉，他認為不是正常國家該有的。

遠見雜誌研究調查顯示，過半的北高市民都不支持現任市長選總統，台北市民不支持度還高於高雄市民，有53.7％高雄市民不支持韓國瑜現階段參選總統，台北市民則有58.4％不希望柯文哲參選。強烈表達「很不支持」韓國瑜選總統的有33.6％，「很不支持」柯P選總統的則有34.2％。

柯文哲今早出席松山慈惠堂淨山活動，接受媒體聯訪。對於民調顯示不支持選總統，柯文哲說，「唉，我還是那句話，其實晚上Call-in節目雖然看起來很精彩，但老實講，台灣實在不應該亂成這樣子。」

媒體提到韓國瑜稱徵召他要顧及高雄市民感受，問柯若要選總統是否會顧及台北市民？柯文哲則表示，一樣啊！大家都有一樣的問題。媒體追問是否會以民意再做打算？柯文哲說未正面回應，僅說「再講啦！」

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