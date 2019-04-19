學校要補助得先自籌錢 議員批新北市府「要校長沿門托缽」

2019-04-19 21:06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府補助機關學校團體及個人作業要點修正實施，要求各校辦理活動及校園周邊附屬設施修建與維護時，申請經費補助需自籌不得低於總經費20%，新北市議會民進黨團總召何博文今天在市議會業務質詢時，痛批市府辦教育辦到要校長沿門托缽、募款，要求3日內修正取消20%的規定，否則將要求送議會實質審查。

副市長陳純敬表示，將與主計處再做進一步研究；教育局長張明文解釋，作業要點是市府整體的規範，強調只要是年度已規劃內的內容，約95%都已經編列經費，只有少部分的例外需要自籌；例如年度中臨時申請買桌椅之類，他強調，學校提報申請經費，只要是有關市府重點政策、學生安全與衛生的內容，會百分百補助經費，至於其他部分，則希望優先由校務基金配合支應，若無法自籌經費，會討論是否有必要性、急迫性。

何博文說，中央補助經費要地方有相對應的自籌款，是因為各自都有稅收財源，「學校是營利單位嗎？」「錢要從哪裡來？」辦教育辦到要行政人員去募款、陪喝酒、陪笑臉，還是要校長沿門扥缽、募款，痛斥市府「丟臉」，要求市府從善如流，修掉自籌款要求，否則將要求送到議會實質審查。市議員廖宜琨也表示，學校不是教育的募款平台，強烈反對要求學校自籌款。

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