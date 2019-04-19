網批藍營推經濟特區草案 要讓中國貨變成MIT出口

2019-04-19 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、羅明才、黃昭順、沈智慧6人提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」，被爆要讓中國製的劣質品來台「洗產地」出口到其他國家，此法案正在引發民怨。

臉書粉絲專頁「我是竹北人」貼出「立法院議案關係文書」，從中能見「自由貿易經濟特區特別條例草案」，該專頁解釋，此案簡單來說，就是幫中國「洗手」，對方商品不論好壞，來台後改以「台灣製造」出口到其他各國，該專頁抨擊「國民黨委員要硬闖，提倡跟中國自由貿易協區」。

台灣無任所大使范雲在臉書上證實這項消息，她表示，這個草案是由馬英九時代的經建會主委管中閔所提，要以租稅優惠的方式，鬆綁人流、物流與金流，目的是要讓台灣成為中國貨品的「加工出口區」，中國農產品來台加工不但免稅，還能貼上享譽國際的「台灣製」出口到全球。

批踢踢實業坊鄉民對此感到不滿，大罵國民黨「這些人TMD到底是拿了中共多少好處」、「這真的有點扯」、「智障低能9.2」、「一定又有智障會護航」、「這樣直接被美國一起貿易制裁，真的兩岸一家親」、「台灣毒瘤黨，幹你老師，這種覽趴法牠敢過」、「讚喔，繼續保持，KMT真是為國為民」。

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「立法院議案關係文書」傳送門

范雲臉書全文

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