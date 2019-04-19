吳敦義提徵召初選 韓國瑜：要傾聽市民聲音、顧及市民感受

2019-04-19 16:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席吳敦義提出徵召初選構思，高雄市長韓國瑜今天下午出面回應，他說，身為高雄市長，第一要務是照顧高雄，所有高雄市民都是服務對象，建設與經濟是最重要的事，在這樣狀態下，當然要傾聽高雄市民聲音，一定要顧及高雄市民感受。

他說，擔任台北農產總經理時，第一個就是要照顧農民、照顧好勞工、服務好消費者，做什麼要像什麼，現在是高雄市長，絕對不可以任何事情都幫自己打算，一定要以高雄市民為第一要務，做人要顧到自己的根本，知道自己的立足點，這個比什麼都重要。

韓國瑜說，到目前為止還沒有吳韓會進一步接觸，目前為止還沒有，如果有的話，他也會一樣表達；他認為，年輕時候曾經荒唐過，手上有權力，但是心中並沒有選民，經過跌跌撞撞17年後，再重新回到職場，不管擔任果菜公司總經理也好，以及現在從事政治活動擔任高雄市長，已經跟年輕不一樣。現在看得非常清楚，知道自己位子、該做什麼，所以如果吳敦義主席跟他談的話，會做很真實的表述，一定要顧及當事人感受。

媒體追問，若再有任何形式徵召，該如何因應？韓國瑜說，現在不曉得，因為這一天之間的新聞變化太大、到最後明天會不會有新的變化，他不知道，所以只能說身為高雄市市長，不能夠不重視市民的感受，且必須要一心一意幫高雄市打拚，這個是他現在目前的、應該是發自內心的回答。

他進一步說明，市民的感受感受一定有好多層面，不會只是希望出來、不希望出來，

像這兩天下大雨，凌晨5點多，其實副市長就開始巡邏幾個淹水點，這對市民來說也是一種感受。

事實上，從去年1月份開始，市府就針對60幾個容易淹水點，與1萬多個下面這個涵管的破洞，就開始要補，這也是市民感受，那人流量多大？大家庶民經濟有沒改善？

韓國瑜說，一些其他重大的投資，有沒有錢投資等紀錄？這些都是一種感受，多重的感受、絕對不會只有一種，市民的感受是很多元

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