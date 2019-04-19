被罵「混蛋市長」 柯文哲要議員道歉：罵人前調查清楚

2019-04-19 11:45

〔記者蔡亞樺／台北報導〕107年雙城論壇由台北市政府主辦，北市議員許淑華、李建昌指控，柯為了避嫌，具有民進黨色彩的學者皆婉拒參加，甚至民進黨籍的台北市議員也不願意參加，大罵「混蛋市長」。對此，台北市長柯文哲今早受訪時反嗆，罵人前要調查清楚，論壇的晚宴所有議員都有發帖子，是議員不來，要求議員把混蛋兩字收回去，並向他道歉。

許淑華昨在北市議會民政部門質詢時批評，107年舉辦雙城論壇時，柯文哲曾在媒體前受訪表示，為了避嫌，具有民進黨色彩的學者皆婉拒參加，甚至民進黨籍的台北市議員也不願意參加，但當年柯文哲沒有邀請任何一位議員參加，也沒有甚麼學者婉拒參加的事情，「到底是誰在說謊？」

許淑華質詢祕書長張哲揚，是否有把議員參加名單提供給市長，為何市長會說民進黨議員和綠營學者都沒有來參加，張哲揚說，論壇的慣例都沒有邀請議員參加論壇，只有晚宴才有邀請議員。李建昌動怒，連罵好幾句「混蛋市長」、「令人看不起」、「沒看過這麼沒種的」，雙城論壇不敢邀請民代參加。

柯文哲今早接受媒體聯訪時被問到此事，柯文哲也不滿表示，罵人前要調查清楚，「（論壇）晚宴是所有議員都有發帖子，他們不來。」

柯文哲解釋，雙城論壇開幕式結束後就有安排分論壇，分論壇是要參加分組會議的人有邀請，按慣例沒有邀請議員。

接著，柯文哲繼續不滿說，「叫你（指議員）來又不來，沒有來的本來就沒有邀請你，你卻又說我們不讓你來」，所以罵人前要調查清楚，「請他們把那兩個字（指混蛋）收回去，來跟我道歉。」

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