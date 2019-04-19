共軍壓境台北模型被吐槽！網友PO天安門擋坦克圖回嗆

2019-04-19 10:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」po文暗批中國武恐武嚇，還在北京模型展交流賽中，擺出武攻台北的模型，另一粉專「只是堵藍」立刻聲援，po文「用塑膠模型五筒台灣，阿不就好棒棒」、「好幹打過來啦 」！引發上千網友討論、反嗆，還有網友留言「就想知道那些唯利是圖的親中台灣人，是會被嚇清醒還是嚇怕怕而更狗腿呢？」

「世界特種部隊與軍武資料庫」po文，指中國國際模型博覽會（Hobby Expo China）即將於4月19～21日展開，會期中除了廠商參展，也舉辦模型交流賽，有一組參賽作品一擺設好，就引發討論，該組參賽模型是中國坦克行駛於省道6號，軍隊開進台北道路，行經「士林十全排骨」、「永康牛肉麵」和統一超商前，還有中國解放軍揮舞著五星旗。

此一統戰武嚇意味濃厚的模型，被眼尖網友吐槽，揪舉出模型內容錯百出，包括路標方向用簡體字，省道6號在苗栗不在台北、士林十全排骨老店不會開在永康牛肉麵（在永康街）隔壁，國軍悍馬車上不會出現M60機槍，模型製作的藍色招牌的模還寫錯，然後上面的電話是中國的手機號碼，完全不是台灣現況。

另有網友回敬六四天安門擋坦克模型照，回嗆「台灣模型界也要回敬一下啊，做個六四天安門坦克人吧！幫忙紀念中國人民解放軍屠殺學生30周年」、「這國家人民病得不輕，就是不敢和美國開戰，人人都想拿綠卡移民，然後叫台灣人去給共產黨管」、「沒看過一個國家自卑到這種程度要到處找地方高潮的」、「天天在做夢，現在只能在模型上吃豆腐了」、「寧做戰死鬼也不做亡國奴」、「做幾個人形生擒習近平」、「台灣要盡快立文明的匪諜罪」。

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