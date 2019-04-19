獨家》軍方自曝發展「尖兵」型無人機 艦載彈射可精準回收

2019-04-19 09:58

〔記者羅添斌／台北報導〕繼「紅雀」、「銳鳶」及「騰雲」等型無人機之後，國防部在最新送交立法院的報告中，首度自曝目前正在發展海用型「尖兵」型無人機，期能藉由新式無人機的發展，增進國軍聯合情監偵預警範圍及效能。

相關人士今天透露，「尖兵」型無人機是海用型無人機，是以銳鳶無人機技術為基準進行海用型的設計調整，搭配海軍大型巡防艦出海執行任務，可以在白天或是黑夜24小時出勤，但因為海軍艦艇甲板空間受限，不同於「銳鳶」及「騰雲」型無人機利用地面跑道降，「尖兵」採取的是彈射發射起飛。

由於考量「尖兵」是可回收運用的無人機，相關人士說，必須可以在海浪及強風環境下精準降落回到軍艦上，「尖兵」無人機需要配有尾鉤，軍艦上也要有配套的掛繩回收系統。

國防部日前已將「國軍無人機能量規劃暨後續策進作為」報告，送交立法院。國防部指出，國軍依「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，思考與強化「創新／不對稱」戰力，武器系統發展朝「快速、價廉、損小、效高」方向，重點投資發展無人飛行載具，目前中型「銳鳶」無人機及單人手持式「紅雀二型」，都已順利移部隊運用。

國防部並表示，國防部目前委由中科院發展大型「騰雲」無人機，以及「尖兵專案」等，期能藉新式無人機的發展，增進聯合情監偵預警範圍及效能，這也是軍方首度證實正在發展「尖兵」型無人機。

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