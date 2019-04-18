柯P指綠營不參加雙城論壇 議員連罵「渾蛋市長！」

2019-04-18 20:32

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲去年12月受訪談到台北、上海雙城論壇時說，看一下幕僚擬的名單，綠營學者、民進黨議員都不出席。台北市政府秘書長張哲揚今天下午於議會備詢，被台北市議員許淑華質疑，市府本來就不會邀請議員出席論壇，僅邀出席晚宴，為何柯文哲要扣帽子綠營不出席論壇；市議員李建昌接續質詢，數度罵柯P「標準渾蛋市長！沒有種市長！」

去年雙城論壇於台北舉辦，今年6、7月則在上海。許淑華說，針對柯文哲去年說法，她詢問過藍綠議員，沒有一個人收到論壇邀請，明明議員辦公室都是收到晚宴邀請，為何柯還要點名綠營不出席論壇，當去年媒體追問此事，柯還加碼說綠營學者不出席，請問學者還有分藍綠喔？綠營議員像被柯挨一棍、吃悶虧。

張哲揚坦言，論壇沒有邀請議員，並表示「對不起」晚宴時才邀請議員。對於柯文哲去年口中所謂的名單？秘書處國際事務組則回說，承辦此業務時，國際組歷年雙城論壇出席名單給市長參考。許淑華質疑「市長是不是說謊？」只見備詢台上官員沉默不語。

北市府發言人劉奕霆則回應，後續會跟市長說明，論壇沒邀請議員，晚宴則會有，可能市長回答媒體問題時，沒了解提問主題，回應了了晚宴出席狀況。

稍後質詢的李建昌則痛斥，柯文哲這樣發言是標準渾蛋市長，自己說垃圾不分藍綠，卻使用這樣政治語言技巧，刻意製造假象綠營議員不參加，真的很看不起！真的渾蛋市長、渾蛋市長！沒有種的市長！不敢廣邀各黨派議員出席論壇，反而「叫我們吃飯，議員討一頓飯吃喔！」

李建昌問，柯文哲指親綠學者、議員都不參加，但雙城論壇不是鎖定於市政建設議題嗎？還有分藍綠嗎？難道雙子星大樓還有一棟藍、一棟綠、中間廣場白色的嗎？可以這樣搞嗎？柯文哲真的渾蛋。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/