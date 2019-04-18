國民黨擬為郭台銘辦初選 朱立倫子弟兵砲轟：因人設事

2019-04-18 18:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕鴻海集團董事長郭台銘宣布參選2020總統，促國民黨舉辦初選，前新北市長朱立倫子弟兵、新北市議員葉元之今天批評，黨中央變來變去，一下子說為了勝選要徵召最強候選人，一下子又說制度更重要，這種因人設事、自我矛盾的政黨，民眾能信任執政嗎？

葉元之說，朱立倫的民調並不弱，部份民調也贏台北市長柯文哲，但因為國民黨說要推最強的候選人，目前民調最強的是韓國瑜，朱立倫才說全力支持徵召韓國瑜，除非韓國瑜不選，朱立倫就會投入初選。

他說，黨中央指要徵召最強候選人，根據民調顯示，高雄市長韓國瑜的民調贏郭台銘，怎麼黨現在又不徵召韓國瑜？為何郭台銘出來後，黨中央好像又決定要辦初選，當時黨要朱立倫退讓的種種理由，不也適用在郭台銘身上嗎？

葉元之批評，黨中央邏輯不能變來變去，不能讓「朱粉」認為說不過去，一下子說為了勝選要徵召最強的，一下子又說制度更重要，這種因人設事、自我矛盾的政黨，人民能信任可以執政嗎？

葉元之強調，他支持徵召民調最強的人選，但如果黨中央要辦初選，朱立倫一定當仁不讓，全力以赴，參選到底。

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