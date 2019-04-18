富士康設中共黨支部影響郭董參選？陸委會：宜由鴻海說明

2019-04-18 17:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨內的總統初選，但中國富士康內部就設有「中共黨支部」組織，若郭台銘獲得國民黨提名，是否可參選2020總統大選？陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會表示，「大陸相關上市企業集團如果有設置黨支部，對該事業有何影響，宜由該事業集團來對外說明，目前本會沒有相關評論」。

中國證監會去年公布新修訂的「上市公司治理準則」，要求上市公司須設立共產黨組織，進一步強化「企業姓黨」政策。中媒曾報導，中國約186萬私營企業中，近70%設有黨組織。

不過，根據新華網報導，富士康科技集團黨委支部早在2001年12月15日成立，截至2017年9月，在全國各園區共建立16個黨委、229個黨總支、1030個黨支部，在冊黨員3萬餘人。

據了解，由於「兩岸人民關係條例」，以及「總統副總統選舉罷免法」，針對正、副總統候選人或公職人員，其轄下產業在中國設有中共黨支部，並未有明確規定，若郭董當選，外界憂心中共藉此影響台灣。

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