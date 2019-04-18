柯P挨轟亂調事務官 副局長鬆口：想留原局處

2019-04-18 19:22

〔記者楊心慧／台北報導〕本報日前獨家報導，台北市長柯文哲破壞文官體制，打算將文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨不同專業的文官職位互調，台北市議會教育委員會今天上午進行文化局工作報告，台北市議員痛批柯文哲目無法紀，要求副局長表達自身意願，對於不合理、不合法的行政命令提出抗議，兩副局長則首度鬆口說，在自己的局處多年，若可以做下去當然比較好。

國民黨議員王鴻薇痛批，兩位副局長擔任事務官多年，相當專業，柯文哲卻任意破壞文官體制，人事布局完全踐踏專業！國民黨議員吳世正說，政務官可隨市長調動，但事務官對政務推動相當重要，不能亂調動，被調動的副局長應要提出抗議。

李麗珠說，在文化局工作已19年，對文化事務熟悉，在文化局工作順利，原則上若繼續做下去當然較好，不過這次局長告知到觀傳局工作，督導文化與觀光，她也平常心面對。陳譽馨則說，文化局的業務對她來說較陌生，但若真的調動，也會努力學習。

擔任台北市文化局副局長3年多的田瑋，因台灣大學的紹興社區開發案得罪台大，台大透過各種管道向市府高層施壓，要求撤換田瑋，這次人事案中原督導文資的田瑋，被調離原崗位，雖然還在文化局，卻改成督導文創、藝術活動，成功將台大不喜歡的田瑋換掉。

吳世正認為，田瑋過去為市府力抗中央，在台大館舍是否列入文資也有想法，但柯文哲卻為了不讓田參與文資亂搞，希望田能夠繼續堅守專業。田瑋則說，文資法改變後，過去案子不需審查的案子開始需審查，給社會團體、機關很大壓力，因此有些反映，但不管在文化局做什麼樣的工作，自己都做過，站在事務官的角度就是依法行政。

國民黨議員秦慧珠質疑，人事布局是文化局長、觀傳局長的操作，因見不得副局長專業，所以設計將兩人對調，若不是的話誰是操作者、誰做的決定？理由何在？

觀傳局長劉奕霆說，市長找他和蔡宗雄討論此事，市長覺得兩局處可以合作。秦慧珠認為，就算如此，身為局長應保護自己的手下，不該答應市長，將人欣然外推，兩位局長都是新局長，對業務都不熟悉、不專業，身邊應要有專業事務官幫忙。

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