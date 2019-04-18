獨家》香港成侵台跳板 國安局掌握親中港媒利用網簽漏洞入境

2019-04-18 05:00

〔社會新聞中心／台北報導〕香港親中媒體「大公報」等以跟監手法在台偷拍港獨青年及台灣媒體記者，經國安局大動作指示移民署及警察相關單位全面動員蒐證，調查發現計有六名親中港媒記者，均是利用移民署「港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽）」或「第三類簽證（即持有外國居留證之海外中國人）」的查證寬鬆，得以輕易入境台灣。情治單位認為：香港現成為「中國對台文攻武嚇侵入的跳板」。尤其對方若是有違規違法行為，易造成台灣境管和國安單位無法即時管制或強制驅離。

6香港左媒人員遭鎖定 最近才全部離境

據調查單位指出，台灣各偵蒐單位目前初步釐清，計有約六位以觀光身分來台卻從事採訪的親中港媒「文匯報」及「大公報」人員，在台期間聘請多名台灣的徵信社業者充作負責監控來台的「港獨」青年團體行蹤；待對方離境後，再四處參加各研討會，直到最近才全部離境。全案現由國安局、調查局持續掌控未來親中港媒，是否會再持續假藉觀光名義入台，卻從事有作偽的政治性新聞宣傳目的。

據指出，「港獨」青年團體「學生動源」召集人鍾翰林等三名成員，是一月十一日來台，十五日離境，在台期間疑遭中港情治人員全程跟監及偷拍，香港左媒「文匯報」及「大公報」在週一並以頭版全版的報導進行醜化及攻訐。

曾發假新聞 扯蔡總統派密使授「獨」計

隨後，「大公報」週三另以頭版報導「蔡密使見『學動』授『獨』計」，扯說是蔡總統派出密使見「學動」成員授「獨」計。報導一出，卻被發現是「大烏龍」，「大公報」拍到的所謂「密使」是自由時報政治組記者。

由於「大公報」指總統蔡英文派密使接觸港獨學生根本是假新聞，不僅涉嫌不法跟監，更意圖誤導國際輿論，總統府當時給予強烈譴責，立即指示國安局等相關單位調查。由於偷拍範圍涵蓋總統府、國史館等，國安單位也調閱博愛特區附近影像畫面，鎖定可能的犯案對象。

來台不法跟監 移民署、警政單位清查

國安局隨即指示移民署、警政單位各保防、刑警動員，全面清查可能涉案的香港親中媒體，逐步釐出共有六名媒體人員和五名徵信社人員被鎖定。經警方調閱各街頭監視畫面，發現涉案的親中港媒人員在台期間，以跟監手法偷拍港獨青年及台灣媒體記者，幾乎均在台北一帶活動，出席和參與各項有關統獨議題的記者會或研討會。

調查人員並清查發現，由於中國媒體來台都會被我情治單位管控，因此，此次鎖定的六人均是親中港媒，居然是利用港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽），甚至有多人是具有美國等國家居留證或護照的港籍人士，以第三類簽證方式，瞞天過海式的向移民署申請來台。

藉網簽或第三類簽證 躲情治單位管控

調查人員表示，由於此類網簽無需簽注來台目的是「工作」抑或是「觀光」，因此可輕易逃過被管制或驅離。再加上香港在未回歸中國前，「台灣昔日與香港互動頻繁且友善」，調查人員認為，「中方人員顯然有研究過此一漏洞」，將香港作為侵台的跳板。

調查人員表示，香港媒體來台駐點採訪，須依「港澳媒體新聞記者申請駐台要點」提出申請，目前申請並獲准駐點的港澳媒體共四家、十八位記者，涉及報導的大公報、文匯報並未申請駐點。

未依規申請來台採訪 可註銷入出境許可

調查人員指出，若港澳記者非駐點來台採訪，要依據「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」申請來台。未依規定申請許可卻來台採訪，就涉及從事與許可目的不符活動，已許可入境者可以撤銷並廢止許可，並註銷入出境許可證，下次申請時可以不予許可，期間為一到三年。

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