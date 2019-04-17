楊秋興鼓勵郭台銘參選 籲韓國瑜「先把市政搞好」

2019-04-17 22:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天宣布投入國民黨總統初選，前高雄縣長、現任高雄市政府兩岸小組副召集人楊秋興受訪時說，他曾鼓勵郭台銘參選，也希望韓國瑜先把市政搞好。

郭台銘宣布參選總統的前一天，向媒體秀出手機裡的五智偈：「聰者稍安勿燥，智者謀定而後動，明者和平運轉待解凍」，這段話最後觸動他參選。

根據東森電視報導，傳這段話給他的人，正是前高雄縣長楊秋興。楊秋興受訪時說：「我傳給他的，我在鼓勵他出來參選時，他說除非兩岸有戰爭危機，但確實現在兩岸有戰爭危機，我擔心蔡英文最後為了勝選，會不擇手段，甚至走鋼索。」

郭台銘與楊秋興的淵源，是來自88風災時，郭台銘協助原高雄縣的重建工作，兩人因此有了交情，開過多次會議，互動良好。韓國瑜當選高雄市長後，楊秋興也促成郭台銘與韓國瑜碰面。

對於韓國瑜是否參選總統？楊秋興則說，現在高雄市政府還是一盤亂，有一部分人事還沒有定案，他覺得，「韓國瑜市長應該心靜下來，先把市政搞好。」

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