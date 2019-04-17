郭台銘宣布參選！ 國民黨中常委將提案「特殊貢獻」解套

2019-04-17 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕著名企業家郭台銘今天正式宣布將投入國民黨黨內總統初選，但因日前曾爆出郭台銘是否具備黨員身份的羅生門，今天參選消息公布後就有疑似內部人員爆料，表示24日的國民黨中常會上將有委員提案，要以「特殊貢獻」的提名辦法為郭台銘解套。

根據《上報》報導，有讀者提供多份國民黨內部文件，內容明確寫道「有鑑於2020年中華民國第15任總統大選攸關本黨生存發展及重返執政甚鉅」，將提案修改「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法第6條」，為其加上「本黨資深黨員，具良好社會形象且有傑出專業能力，或對本黨有重大、特殊貢獻者，不受入黨或回復黨籍滿4個月之限制」的但書。

而該條文修正草案中也寫道，「若因黨籍回復作業疏失，無法讓對於本黨有重大及特殊貢獻的資深黨員參與本黨初選及提名作業，實有可能錯失優秀人才」。字裡行間都在在讓人感受到這個提案是為了最新宣布參選的郭台銘而來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/