郭台銘可能選總統 基隆KMT主委樂提「吳郭瑜」連線

2019-04-17 13:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕鴻海集團董事長郭台銘有意投入2020總統，國民黨基隆市黨部主委黃希賢今天說，國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜和郭台銘的「吳郭瑜」連線，是國民黨的「最強組合」，將重返執政帶領全民拚經濟。

為什麼「吳郭瑜」是最強組合？黃希賢說，吳敦義代表著一心為民造福的國民黨，擔負著全黨團結的責任，郭台銘代表成功企業家，一定能以企業家的專長帶領台灣走向經濟發展之路，韓國瑜則是「拼經濟人氣王」不畏民進黨打壓，並在景氣低迷之際，披荊斬棘為百姓找出一條活路，這是最符合現在人民期盼的最佳組合，「吳郭瑜」就是要全民拼經濟、捍衛中華民國，讓台灣安全、人民有錢。

黃希賢指出，民進黨執政以來執行很多引發外界強烈爭議的政策，例如成立促轉會及不當黨產委員會等黑機關、對於勞工資方皆雙輸的一例一休政策，以及荒謬的人事任命，例如北農的吳音寧、選委會主委李進勇、金融公營行庫高層，凡事都以選舉考量優先及人事酬庸，從自由貿易經濟特區條例的提案就可以看出，民進黨不以民生經濟政策優先，經濟成長率只是指數，人民對經濟成長無感，台灣這3年來沉淪空轉，他呼籲大家團結全力支持「吳郭瑜」，讓政府更有效率，全力拚經濟，讓人民有福氣，終結綠色亂政。

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