又打臉！韓國瑜稱人均1萬美元後可民主 上海深圳已破2萬

2019-04-17 13:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜可能會惹怒中國，他以為上海人均所得還不到1萬美元，但其實上海人均GDP已破2萬美元。

韓國瑜結束美國訪問前，與媒體座談時透露，他與美國學者聊到台灣選舉，提到中國沿海城市像上海或深圳，可仿照台灣經驗，當國民所得達到1萬美金後，說不定可以開始實施民主。

韓國瑜說，他在與美國駐阿富汗大使、哈佛大學教授艾江山（Karl Winfred Eikenberry）吃早餐時聊台灣選舉，他也告訴艾江山，國民所得到1萬美金時，整個城市居民的素質是不一樣的，所以他提出，例如上海、深圳到1萬美金之後，說不定也開始實施民主改革，那天來的時候，這個影響是非常巨大。

但這番說法其實有誤，因為上海人均GDP已破2萬美元不過，韓國瑜的資料可能太舊。

根據上海公布的2018年經濟統計數據，上海去年人均GDP約為2萬439美元，是上海人均GDP首次突破2萬美元，至於深圳、廣州人均GDP，則早已突破2萬美元。

針對韓國瑜提及上海或深圳，說不定可以開始實施民主，醫師作家蔡依橙認為他已踩到中國國家主席習近平的底線。

另對於韓國瑜提到的上海人均所得數字有誤，網友則酸說，雖然對中國沒好感，但韓國瑜也太瞧不起中國近年的經濟實力了。

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