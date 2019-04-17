拚初選？小英、賴清德週五、六先後赴宜蘭

2019-04-17 12:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文與前行政院長賴清德正為下屆民進黨內總統初選打拼，這週2人聚焦宜蘭，蔡英文週五先到宜蘭，與基層幹部座談，週六則輪到賴清德，到三星鄉陳定南紀念園區，舉行新書簽書會，兩人較勁意味濃厚。

賴清德因憂心台灣成為第2個香港、第2個西藏，出乎外界意料，投入民進黨總統初選，並強調要一場「君子之爭」，挑戰蔡英文，雖然初選黨仍在協調階段，但2人仍各自較勁，本週聚焦「民主聖地」宜蘭，蔡英文繼去年選後基層座談赴宜後，本週五將再度來到宜蘭，在溪南、溪北各辦一場基層座談，這是她投入初選後，首度來到宜蘭。

賴清德3月19日總統登記結束後，隔天第1個行程，就是到三星鄉陳定南紀念園區，當時賴強調說，陳定南是他的政治啟蒙導師，有很多地方要向陳定南學習，並自詡是「清出於南」，但不敢勝於「南」，週六他則要再度到陳定南紀念園區，舉行「用行動帶來希望‧賴清德的決策風格」新書簽名會。

賴也透過臉書指出，感恩各位的支持，他的新書出版至今，越來越多人了解我的理念，並傳達下去，這也是我的目的。也有許多朋友問他能不能到當地去辦簽書，各位可以放心，各個縣市都有機會，請各位持續關注我的臉書，本週末將於宜蘭舉辦簽書會，歡迎大家到現場來支持他。

綠營人士說，週五蔡英文來到宜蘭，是要了解宜蘭鐵路高架與楊大醫院2期計畫等重大政策進度，並與基層座談，關心未來要成立的小英後援會與了解民意。

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