立院今協商「政府採購法」 迴避範圍將從三親等改為二親等

2019-04-16 21:06

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院今針對「政府採購法部分條文修正草案」進行朝野黨團協商，會中各黨團取得共識，未來政府機關辦理採購案時的利益迴避範圍，將從過去「承辦、兼辦採購人員本人、配偶及三親等內親屬」擴大為「機關人員本人、配偶與二親等內親屬」，藉以防止採購弊案孳生。

本次包括行政院、無黨籍立委趙正宇等均提出此提案。行政院提案說明指出，現行條文所規定的「承辦、兼辦採購人員」，常被誤解為不包含實際承辦人的主管，因此希望修正為「機關人員」，讓規範更加明確。至於親等的調整，則是配合「公職人員利益衝突迴避法」來進行修正。

此外，今天的協商結論也包括修正該法第50條，將條文中的「偽造或變造投標文件」修正為「以不實文件投標」，未來不管廠商是故意變造或作業疏失，只要被查獲文件不實，招標機關就可不予開標或決標。

民進黨立委吳思瑤等人提案，希望明定勞務採購免收押標金與保證金，以免廠商無法負荷競標過程中的巨大成本。各黨團協商後決定採折衷版本，雖非一律不收押標金與保證金，但應以免收為原則。

時代力量黨團另以前消防署長黃季敏為例，指黃任內涉入多起採購弊案，政府機關必須曠日廢時打官司才有機會追回國家的損失，因此希望增訂規定，對行賄、冒名等不當投標行為處押標金五倍以下賠償，不過此提案未取得各黨團共識，立法院長蘇嘉全裁示暫予保留。

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