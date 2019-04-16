獨家》40億「幽靈黨產」松漆廠 未交台鐵竟申請出售

2019-04-16 14:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會查出，國民黨名下一筆市值40億元的「幽靈黨產」松山油漆廠土地，當年土地賣給台鐵拿到錢後，卻未完成土地移轉登記，事後松漆公司撤銷不存。國民黨近日向黨產會補申報松漆廠的股權為黨所有，並申請處分；黨產會今日召開委員會議決議，「無出售股權之必要」，國民黨應速將土地移轉國有。

據透露，今年4月3日國民黨發函給黨產會，補申報松山油漆廠公司的股權為國民黨財產，並請黨產會同意其出售所持有該公司的全部股權。

黨產會調查，台鐵局在1959年間向國民黨百分之百持股的松山油漆廠，購買該公司位於台北市松山區興雅段的土地及建物，交付102萬元給國民黨。

離譜的是，當台鐵付錢後，國民黨卻未將土地及建物移轉國有，且黨營松漆公司也未履行賣方責任，依法繳納土地增值稅，以致土地及建物無法順利移轉，如今這筆緊鄰松山高中的松漆廠土地，成為一筆原公司已撤銷不存的「幽靈黨產」。

「土地沒有要還，還要出售股權！」黨產會委員指出，既然松漆公司已經公告撤銷，後續清算作業非屬營利行為，不符合「政黨法」規定出售之必要，國民黨應盡快與台鐵局接洽，辦理土地移轉國有，並完成清算程序。

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