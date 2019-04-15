分享隨媽祖繞境心得 朱立倫強調堅持

2019-04-15 23:46

〔記者林良昇／台北報導〕表態參選總統的前新北市長朱立倫今在臉書直播上分享他參加大甲媽祖繞境的心得，他強調，不管立場是否相同，最大的共同點就是我們都生活在台灣這塊土地上面，更以他在行程第3天中暑仍堅持繼續後面的行程，堅持過後所得到的成就感絕對不一樣。

朱立倫今啟動全新系列「台灣更好」直播，以「台灣人的精神」為主題，分享卸下公職後首次參與媽祖繞境進香的心境感想。

朱立倫分享自己近來心境的轉變，提到當初從政初衷很簡單，單純只是想要讓下一代可以過得比自己這一代更好，也要讓台灣能夠更好。最近卸下20多年的公職後，跟著媽祖繞境進香的行程，正好能夠靜下心來轉換心境，沉澱自己。

朱立倫表示，他在5天4夜跟著大甲媽祖繞境進香過程中，觀察與深刻體會到台灣人樂於分享、善良互助的精神。沿途信眾與志工們提供在地農產美食、飲料補給品，為香客們補充體力解渴，他嘴裡吃進現挽芭樂、現煮玉米，內心為村里農戶與信眾們不計成本的付出感動滿滿。

朱立倫提到，有天在廟前面遇到一位爸爸帶著他1歲8個月大的小女兒，分送自製的酸痛貼布給香客，他抱著小女孩時一邊想著，這麼多媽祖的信徒用著自己的方式，表達對陪伴媽祖繞境香客的感謝，這就是台灣人互助善良的一面。

朱立倫說，這次在繞境進香行程的第3天出現中暑症狀，跑去刮痧後稍恢復堅持繼續後面的行程，但類似的情況在信眾中十分常見，但多數人也都會堅持繼續走下去，這就是台灣人所展現出來不畏艱辛、挑戰困難、堅持到底的精神。

對於繞境行程的心得，朱立倫說；「我們都是媽祖的孩子，我們都是台灣人。」在媽祖面前，不論身分職業，不分貧富，人人平等。不管立場是否相同，最大的共同點就是我們都生活在台灣這塊土地上面。

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