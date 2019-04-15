落選驗票 湖西鄉第二選區代表選票5月9日重驗

2019-04-15 22:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年底澎湖五合一選舉，代表澎湖青年陣線競選湖西鄉第二選區代表的林若水，僅以一票之差落選，澎湖青年陣線提起訴訟聲請驗票。澎湖地方法院合議庭今日裁定5月9日上午10時在湖西鄉公所進行驗票。

澎湖青年陣線聲明指出，林若水所開票數在許家村原計為29票，後卻登錄為27票，不知何故卻反而一票之差逆轉選情，為查明選舉真相、對支持者負責，不希望留下任何爭議空間，所以提出聲請驗票訴訟；據法律顧問表示，「如果驗票結果變更，可以直接通知澎湖選舉委員會，撤銷當選公告，改公告當選人」。

澎湖青年陣線召集人冼義哲則表示，「此次訴訟並非有意針對任何不同陣營候選人，僅是遵照法律規定提起訴訟，藉此希望可以查明選舉真相，這是我們對全體支持者的負責與承諾」，也向被告陳邦基表示「歹勢」，強調是因《選罷法》第69條驗票規定無法適用鄉民代表，才依法提訴訟，希望陳邦基代表不要再四處辱罵林若水或法官。

今日地方法院合議庭裁定，5月9日將針對湖西鄉民代表第二選區所有無效票及許家村之所有有效票查驗，當日將由合議庭3位法官率7名司法工作人員及6位選務人員，至湖西鄉公所二樓庫房開封，並至大禮堂驗票。

相關人員費用約為三萬五千元，由原告林若水先行預繳，所有費用含訴訟費用，均由敗訴方負擔。長達半年的湖西鄉民代表第二選區選舉結果爭議，可望於5月9日後塵埃落定。

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