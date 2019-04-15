她媽的小吃店被1星負評灌爆 劉樂妍怨：只因我是中國人

2019-04-15 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕久居中國、會返台投票的藝人劉樂妍，其母親位於桃園市平鎮區的小吃店近日被許多網友留下1星負評，她認為，就是因為她反台獨所致，在微博大吐苦水。

劉樂妍在微博中指出，因為她是中國人，極力反對台灣獨立，且支持共產黨統一台灣，「所以我媽媽以前從來零負評的店遭惡意差評」，她提到，現在全台灣小吃店「連看統派電視台自由都沒有」，希望中國網友們能夠幫忙評理，抑制台灣社會吹起的反中熱潮。

劉樂妍寫道：「當初我們家店遭惡意差評網絡霸凌時，大家不出聲，現在輪到烤鴨店，包子店」，若是大家繼續坐視不管，選擇袖手旁觀，「這樣的綠色恐怖追殺最後會降臨到你，我，他，每一個中國台灣人的頭上」。

實際搜尋劉媽媽的在Google地圖上的店址，可看見不少1星負評，給予評價的民眾留言寫道「網路上食記搜十篇全是一樣的照片文字，作假業配也太誇張了吧」、「聽說是劉樂妍母親的店，口味太重，吃不習慣」、「貴又難吃」、「太貴不好吃」。

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