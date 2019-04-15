台東副縣長張志明掛看板 表態選立委

2019-04-15 16:48

［記者黃明堂／台東報導］角逐下屆台東縣立委，副縣長張志明高掛「立委擬參選人」的看板，率先表態爭取國民黨內提名。他坦言，雖然在台東服務，但自己的知名度還不夠，要更勤跑基層。

張志明有意參選立委的傳聞不斷，最近在縣境多處據點掛出十多面大型藍底看板，掛上國民黨徽，簡單寫上「副縣長張志明博士、立委擬參選人」的字樣，將參選動作檯面化。

張志明是宜蘭人，早在民國91年30歲出頭，就擔任台東教育局長，後來赴花蓮任教育局長，又被拔擢為花蓮副縣長，去年初重掌台東教育處，去年底即被拔擢為副縣長。

張志明表示，20年前從美國學成回國，就到台東教書，18年前當教育處長，後來也都常住花蓮或台東，深感台東是適合人居之地，但應該在不影響生活品質的前提下，提升交通、農業、觀光、醫療等層面，除了地方政府努力，他也希望能到中央發聲，所以爭取擔任立委。

張志明表示，雖然20年來在台東服務，但過去接觸層面都是公教，當副縣長也才100多天，在競選上的確較缺乏知名度，所以，第一波先設看板，也會加緊腳步聽取各界建言。

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