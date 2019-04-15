和平協議不必簽！顏澤雅：美國許多手段都能重創中國

2019-04-15 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕作家顏擇雅最近發表對「和平協議」的看法，她表示，此協議雖未提及統一，但卻把台灣與中國的所有事件定義成內政；還沒簽之前「美國要幫台灣，許多手段都可以重創中國」。

顏擇雅在《天下雜誌》專欄指出，美國對台灣的安全保證是現在中國武統台灣的最大障礙，若簽署和平協議，將所有台灣與中國的事物歸類成內政，美國不但束手無策，中國想進兵台灣更是百無顧忌，屆時別說拚經濟，經商風險大幅上升，台灣產業都會壟罩在烏雲裡。

顏擇雅提到，現在有些人認為中國動武，美國不會相救，這樣的想法實屬誤導，事實上，中國一旦動武，沒人知道華府會怎麼反應。別說台灣不知道，北京不知道，華府現在也不知道，但可以確定的是，美國不會坐視不管，「許多手段都可以重創中國」，現在的貿易戰就表明中國只有挨打的份。

顏擇雅強調，《台灣關係法》中挑明「西太平洋的和平安全是美國利益」，若中國動武美國總統卻不動聲色，不但違法又牴觸利益，美國人不會接受這樣的情況，除了透過經濟手段，也可在解放軍渡海強攻、折損大半兵力後出手封鎖台海，讓已登陸的解放軍被甕中捉鱉。

顏擇雅總結，中國掛在嘴邊的「不惜一切代價」統一台灣，這只是話術，且先前已有各方專家闡述解放軍攻台的困難程度，因此過去歷任中國領導人提過的「和平協議」又浮出檯面，但真的簽下去會有什麼樣的和平，所有支持簽署和平協議的台灣人應謹慎思考。

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《天下雜誌》顏擇雅專欄

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