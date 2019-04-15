中國軍機又現身！午間兵分兩路接近我外海

2019-04-15 15:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機又現身台灣周遭海域，國防部今日下午表示，中共空警500預警機、轟6K轟炸機、運8軍機、蘇愷30及殲11戰機等各型機多架，今日中午由中國南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地。

從國防部公佈的路徑判斷，中國軍機完成演訓後，是「兵分二路」自我國南部、東部海域返航。至於日本防衛省則尚未發布相關訊息。

國防部指出，中共藉由軍事行動及輿論戰遂行其「文攻武嚇」，企圖改變台海現狀之事實，此舉無助於台海和平，更影響區域穩定與安定。

國防部強調，中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦嚴密監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，籲請國人安心。

這也是中國解放軍軍機自今年3月30日以來，第四度在台灣外圍海域活動，3月30日與4月1日皆於宮古海峽「西北—東南向」活動，3月31日則一度跨越台海中線，我方也對中國此舉予以強烈譴責。

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