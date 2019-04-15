秘史曝光！美3退役上將曾來台 研討台美聯手阻共軍犯台

2019-04-15 13:14

〔記者羅添斌／台北報導〕中國對台軍事進逼日益嚴重，對美國在亞太戰略利益產生衝擊，政府官員今天說，美方過去就曾派出包括前美軍太平洋司令部司令布萊爾上將在內的3位退役上將，率同部分現任官員來台，與我軍方高層進行一系列的研討，包括「如何合作強化台美軍事合作，嚇阻共軍進犯意圖」，相關研討結論及建議台灣應採購哪些軍事裝備等等，都已陸續納入我國的建軍規劃評估項目。

國軍年度漢光演習實兵操演將在今年5月27日至31日連續舉行5天，4月22日至26日舉行電腦兵棋推演，美方也將循例派出退役上將率領的觀摩團來台，相關官員說，美方今年的觀摩團團長應是曾任美國太平洋司令部司令的海軍上將山繆．瓊斯．山姆．洛克利爾三世。

官員表示，美國國防部為了想要了解台灣國防部長期資源分配，以及不對稱戰力建構的進程，並且提供國軍建軍備戰方面的建議，在2013年11月期間，首次派出由美國前太平洋司令部司令布萊爾上將（Dennis Blair）、前特戰司令部司令荷蘭上將（Charles Holland），及前駐韓聯軍司令夏普上將（Walter Sharp）等高階退將與現任官員來台，與時任參謀總長的高廣圻上將及相關聯參主管實施「高階幹部座談」。

他說，當時的「高階幹部座談」，雙方曾就「如何合作強化台美軍事合作，嚇阻共軍進犯意圖」等議題充分討論及意見溝通，美方退役上將經由座談溝通，已充分了解我國整體作戰理念，雙方也談論到台美要持續密切合作，並針對「創新／不對稱」武器裝備的籌購建議，納入我建軍規劃評估，將在此基礎上深化雙方交流合作。

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