中國人警告韓國瑜：中共給利益是毒酒 會用傷害台灣來償還

2019-04-14 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜目前正率團訪問美國，14日（美西時間13日）抵達洛杉磯，下榻的飯店外頭則有舉起「堅決捍衛主權、拒絕一國兩制」布條的抗議民眾，其中一名參與活動的中國異議人士劉律師向韓國瑜提出警告，強調中共給的利益猶如毒酒。

據《三立新聞網》報導，這場抗議活動召集人是來自高雄左營的鄭先生，他受訪時直言，他很擔心韓國瑜把台灣賣掉。鄭先生說，他是家裡7個兄弟姊妹中，唯一一個不支持韓國瑜的人，因為他非常清楚中共的殘暴，因此3月看到韓賣菜、賣水果賣到中聯辦，真的很擔心台灣被賣掉。

針對韓國瑜被民運人士王丹抓包去哈佛僅是「閉門討論會」，不滿反酸王丹何不去監督北韓領導人金正恩，鄭先生則認為，韓應該叫王丹去監督中國領導人習近平才對，因為習是中國人的皇帝啊，質疑韓國瑜根本不敢開口。

另外，前來聲援的中國異議人士劉律師則說，韓國瑜靠中國共產黨才能在台灣政壇崛起，但「吃人嘴軟，拿人手短」大家應該都知道，直言「共產黨給韓國瑜的利益是一杯毒酒」，也對韓國瑜親共的政策非常擔憂，他不解台灣的民主自由程度在亞洲數一數二，何必去親近一個獨裁政權？

他更警告，韓國瑜親共絕對不會有好下場，因為從中共換取的利益，中共最後一定會用「傷害台灣的方式來償還。」

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