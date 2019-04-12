李毅被驅逐出境 陳明通：總統與蘇揆指示

2019-04-12 16:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國統一和平促進會明將舉辦遊行與「和平統一融合發展論壇」，邀主張「武統台灣」的中國學者李毅發表演說，李毅已被驅逐出境。陸委會主委陳明通下午受訪表示，「總統與院長指示下，做了迅速處理，院長也說請他（李毅）快走，剛剛好而已。」

陳明通下午出席台商張老師策進會活動，他在會前受訪表示，李毅過去來台多次，我方早知道對方「武統論」，這不為台灣社會所容。這次看到海報貼出來，配合北京「一國兩制，台灣方案」、「武統論」，這都是台灣社會所不容。李毅是來觀光，不是來宣揚政治主張，加上相關團體要來推動「一國兩制，台灣方案」遊行，這是在消滅中華民國存在，我方無法接受。

被問到李毅未有違法具體事證就遭驅逐出境，是否做法不妥？陳明通強調，看到海報出來，事先防範。未來是否對類似中國學者比照辦理？他強調，依個案處理，政府歡迎陸客來台旅遊，但遂行政治目的，特別是「武統論」，這是台灣社會沒有一個人可以容許。以後會從嚴檢討，是不是真正符合許可目的行為。

此外，針對高雄市長韓國瑜在哈佛閉門演講時批評蔡政府兩岸政策空洞，陳明通表示，政府大陸政策非常具體，依據「中華民國憲法」、「兩岸人民關係條例」等相關法規來理順兩岸關係，在此架構下，捍衛台灣主權與尊嚴。

陳明通強調，我方預測到中國國家主席習近平「一國兩制台灣方案」，推動統一台灣進程，因此蔡總統隨後發表談話表示要建構「四個必須」、「三道防護網」，也召開國家安全會議提出「七個指導綱領」，加上最近「兩岸條例」有關政治議題協商修法，證明政府兩岸政策非常精準，且能捍衛台灣主權與尊嚴，讓相關交流可以依序進行。

陳明通指出，這也是韓國瑜可以順利到大陸訪問，後續親民黨主席宋楚瑜也要到大陸訪問，這都在既定政策下，理順兩岸關係，兼顧法律面，捍衛國家主權與尊嚴。

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