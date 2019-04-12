獨家》會做馬桶更會做外掛複合裝甲 和成公司獲軍方3.3億大單

2019-04-12 15:41

〔記者羅添斌／台北報導〕以衛浴陶磁著名和成欣業公司，日前接獲軍方一大筆訂單，但承接業務的內容並不是陶磁馬桶，而是可以外掛在裝甲車上的複合式裝甲，金額高達台幣3億3552萬元。

軍方官員今天證實指出，國防部已在日前向和成欣業公司敲定這項採購案，要由和成欣業公司提供足夠數量的外掛式複合裝甲，供軍方雲豹八輪甲車等各型裝甲車輛使用，以強化裝甲車輛的抗彈及防護能力。

官員說，依據雙方合約，和成欣業公司要在明年9月5日以前，完成合約應交付的外掛式複合裝甲數量，再由軍方位在南投的兵工生產整備中心，執行裝甲車輛與複合式裝甲的組裝作業。

和成公司在去年6月曾公開展示研製陶磁外掛式複合裝甲的成果，並以國造雲豹八輪甲車的外掛複合式裝甲為例，展示和成在參與國防自主政策上的實力，如今則是進一步接獲軍方3.3億大單。

和成公司表示，該公司從92年開始與中山科學研究院合作開發防護產品，和成公司著重開發的重點產品有防彈陶瓷（六角形、四角形）、防彈板（IIIA級、III級、IV級）、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等，已有多項產品通過美國懷特實驗室測試。

和成公司說，裝甲車使用的複合式裝甲，採用六角形狀的設計，可以依需求組合成各式各樣的不規則圖形。採用組合式組成方法，可讓陶瓷發揮抵擋多發砲擊的能力。

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