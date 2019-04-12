秘書處多人請假陪遶境挨轟 柯文哲：南部有親友順便回來

2019-04-12 15:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員汪志冰指出，台北市長柯文哲近來請假南下參加大甲媽祖遶境，北市秘書處員工扣除喪病假有多請假，佔該處員工請假比例高於其他市府局處，批評秘書處成為請假天堂。目前繼續遶境的柯文哲受訪對此強調，人數不多，且他們在南部有很多親戚朋友，所以順便回來。

汪志冰今日下午在北市議會民政部門質詢指出，從柯的臉書以及新聞報導中，看見隨行幕僚身影，調閱柯P參加媽祖出巡的4月8日至4月16日期間，秘書處員工的請假狀況，發現扣除喪假、病假、公傷假，秘書處竟有59人請假，佔該處員工總數141人的41%。汪志冰稍後更正，請假人數為43人，請假比例30.5%，依然是所有局處最多。

柯文哲週三、週四返回北市到議會進行施政報告與備詢，昨晚又南下嘉義，今早歸隊加入遶境隊伍，一路北上到雲林縣時接受媒體聯訪。媒體問到秘書處多名員工請假挨轟「請假天堂」，柯文哲表示，沒有啦！這叫59人次，一個資深公務員一年年休有30幾天，台北市政府如此龐大的單位，59人次請假其實量（指請假人數）很少，這是引導式的說法。

媒體補充說議員單指秘書處而已，柯文哲說，「秘書處有多大你知道嗎？」老實講這段時間也許有幾個請年休的，其實去的量也不多。

媒體追問不是柯要還願才休假？柯表示，他們自己也跑出來，南部很多親戚朋友順便回來，他強調沒有刻意去那個（參加遶境），量（指請假人數）不多。

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