邵子平被除籍謊稱有退休金 作家怒轟：說謊的垃圾

2019-04-11 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕旅居中國的法學專家邵子平因領取中國身分證，遭廢止台灣戶籍，日前接受港媒訪問則聲稱，他的「健保與退休金都不能領取」，揚言提告移民署，但今天（11日）陸委會證實，邵子平在台根本沒有退休金。對此，作家朱宥勳砲轟，邵子平是一個「說謊的垃圾」。

陸委會副主委兼發言人邱垂正今在例行記者指出，邵子平曾考取國家考試，但沒考試及格送銓敘的紀錄，雖曾擔任成大教職與經濟部機要人員，但是沒有領取退休金的問題。

對此，作家朱宥勳在臉書轉貼相關報導，不滿地說，人格就是這樣自己敗掉的。強調身為晚輩的他與邵子平立場不同，但因為念在舊情還幫他說話，沒想到他一開始就決心當個說謊的垃圾。

朱宥勳怒批：「對，至此我確定可以這麼說：你（邵子平）這個說謊的垃圾。」網友也留言「可能是指國民年金啦。」、「其實他要的只是健保啦，這東西可是台灣的寶哩，多少移民的定期回台觀光都是為了這個」。

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