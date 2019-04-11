中國「武統」學者李毅：「統一之前」台灣愈窮愈亂愈好

2019-04-11 20:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕移民署今天中午緊急撤銷李毅的入境許可，限期驅逐出境。李毅是什麼人物？網路上有他暢談「兩岸統一模式」的錄影，他強調，從統一角度來看，台灣「愈亂愈窮愈好」，政治愈紊亂（愈亂），經濟愈差（愈窮），對統一愈好，台灣已經走在這個方向，「只要我們一打，美國不救，馬上就可以統一了」。

中國和平統一促進會等親中共團體，舉辦支持統一的遊行，還邀請主張「武力統一」的中國學者李毅演講，內政部移民署已經除李毅的入境許可，並限期驅逐出境，不過，移民署台中專勤隊卻找不到人。

統促會等親中團體，宣稱李毅是「旅美社會學家」，並邀請李毅在台灣發表「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」演講，卻被踢爆，李毅不是「旅美社會學家」，是人民大學的研究員，也是主張「武力統一」的中國學者，李毅不但有部落格，他參與座談會的錄影，網路上也查得到。

李毅最近於一場座談會中暢談「兩岸統一模式」，就有一番對統一的論述。他分析說，如果問台灣民眾要不要台獨，80％要台獨，如果又問「中國要打你，你要不要台獨」，要台獨的只剩下40％，如果美國又不來救，要台獨的人更少，「大陸（中國）要打，哪怕美國來救，台獨支持率只有40％，大陸（中國）要打，美國不救，只有14％的人要獨立」，這是台灣獨統的最精確統計，「只要我們一打，美國不救，馬上就可以統一了，這是有鐵的數字依據」。

李毅說，幾十年前有一個問題，我們要統一台灣，是要把台灣搞窮或搞富的好？好像是窮了，比較好統一，台灣愈富愈不好統一，「我加上政治上的語言，我們都是中國人，希望台灣同胞好，希望台灣經濟發達、政治穩定，但是，對統一角度來講，台灣如果在統一之前，經濟愈窮、政治愈亂愈好，台灣正在走在這個方向」。

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