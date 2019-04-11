韓駐台代表：期待台韓更多實質互惠合作

2019-04-11 19:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕韓國駐台代表楊昌洙今出席「大韓民國臨時政府成立100週年論壇」致詞時表示，台韓目前在經濟、文化、觀光等領域的合作都呈現良好的發展趨勢，在台灣有「韓流」、在韓國也有「台風」；楊昌洙並說，雙邊正在簽署台韓避免雙重課稅協定，也規劃簽署互相承認駕照的備忘錄，他期待台韓間未來能有更多實質互惠的合作。

駐台北韓國代表部與台大社科院今舉辦「大韓民國臨時政府成立100週年論壇：從金九先生的獨立運動到當代韓台的友好交流」，除楊昌洙外，外交部亞太司副司長張均宇、首爾大學名譽教授李泰鎮等多位學者專家都出席與會。

楊昌洙致詞時表示，為紀念金九，韓國政府在全球50多個城市與地域舉辦各式各樣的活動，韓國臨時政府的歷史也與台灣有密切關聯，金九的次子金信更曾擔任駐中華民國大使長達八年；楊昌洙說，期待金九與其所成立臨時政府所標榜的精神，能藉此機會在韓半島、東北亞等地，開展擴張和平與前瞻性的合作。

楊昌洙也說，台韓目前在經濟、文化、觀光等領域都呈現良好的發展趨勢，韓國是台灣第五大貿易夥伴、台灣是韓國第六大貿易夥伴，雙邊互訪人次加起來超過200萬，雙邊都非常關注彼此的發展趨勢；楊昌洙說，台灣與韓國在地理上非常接近，文化或情感也有相似之處，盼未來台韓雙邊能在此緣分與基礎上，更加促進雙邊合作人員交流。

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