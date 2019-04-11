高雄各區調解委員遴聘大換血 民進黨團質疑淪政治酬庸

2019-04-11 17:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市各行政區的調解委員遴聘傳出大幅換血，有些地區調解委員更動甚至高達8、9成，高雄市議會民進黨團質疑淪為政治酬庸，民政局則解釋依流程聘任。

高雄市議會民進黨黨團總召韓賜村說，地方調解委員都是聘請當地頗具聲望、熟悉地方事物、熱心公益的人士擔任，調解成功率相當高。且從原高雄縣到縣市合併以來，每屆調解委員的異動，都只有少數因個人因素不再擔任，而重新遴聘，今年卻大幅度更動。

議員江瑞鴻指出，仁武區原來的11名調解委員，竟然有7位不續聘，連每年調解成功率達8成以上、20年資歷的資深調解委員都不續聘，民政局的作法已挑起地方上的派系對立。

議員黃文益說，民政局的作法令人懷疑是不是為了剷除異己的政治酬庸？陳致中則說，民進黨議員並沒有推薦調解委員人選，希望能建立制度。

議員高閔琳要求民政局長將遴選標準公開、制度化，保持行政中立，否則光是國民黨議員推薦人選，民政局長就擺不平了。

民政局長曹桓榮說，調解委員遴聘，均依照內政部頒布的鄉鎮市調解條例辦理，依照遴選流程，目前正交由法院、地檢署審查，還未收到最後確定的公文。

民進黨團說，地方調解委員會是為了止訟解紛、促進地方和諧，希望民政局亡羊補牢，每一區的調解委員新舊異動，不要超過1/3或一半以上。

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