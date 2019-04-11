中市府核准「支持統一」遊行 林靜儀怒轟：荒謬至極

2019-04-11 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕台中市政府警察局核准統促會於13日在台灣大道舉行「宣揚九二共識，支持和平，支持統一」遊行活動，但活動竟邀請鼓吹武力統一台灣的中國學者李毅，消息曝光引發爭議。對此，立法委員林靜儀怒批，根本是羞辱台中人、荒謬至極。

林靜儀在臉書表示，頭破血流爭取來的集會遊行自由，不是給這些人剝奪台灣民主自由用的，請認同中國的朋友回中國去爭取你們的合法集會遊行，「統一是錯誤用語，根本就是併吞與入侵。」

林靜儀怒批，台中市政府核准「兩岸統一論壇」以及「警車開道」讓他們在台灣大道「合法集會遊行」，荒謬至極。在台灣大道遊行支持威權中國併吞自由民主台灣，根本羞辱台中人。

她指出，根據資料，這個主張「武力統一台灣」的教授李毅，陸委會早就建議註記禁止來台，若以旅遊身分申請，則與其公開演講的活動不符。最新消息則是，移民署認為李毅以觀光名義申請來台卻從事政治活動，今天中午正式廢止他入出境證，並限令其本日出境。

桃園市議員王浩宇今在臉書貼出一張台中市「2019首屆和平統一融合發展論壇」與遊行宣傳單，和台中市政府警察局的核定公文，消息一出引發網友熱議。台中市府新聞局長吳皇昇則回應，該遊行申請內容未違反規定，無違反「不得主張共產主義或分裂國土」規定之情形，符合憲法。

中市警局副局長邱銘光也說，該遊行絕無「警車開道」，僅有警力交通管制，將要求申請人去除「警車開道」字詞，且遊行沒有主張共產主義，也沒有分裂國土，據此依法核准，這是依法行政，絕非叛國，也不會撤銷這項遊行許可。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/