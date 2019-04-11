民進黨親美外交太單一？ 柯P：拜託別問我

2019-04-11 16:21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北上海雙城論壇計畫今年在中國上海市舉行，上海市台辦主任李文輝今早前往北市府討論相關事宜，引來議員關心籌辦進度與柯的兩岸立場。北市議員李明賢今下午在議會質詢時表示，柯曾提出親美日友中的外交及兩岸立場，是否認為執政的民進黨外交路線太單一，沒有兩岸路線，柯當場頻向議員求饒，說「拜託不要問我，拜託不要叫我去批評中央政府」。

李明賢質詢關心雙城論壇籌備規劃的進度與舉辦時間，柯文哲回答，（李文輝）不能完全做決定，把意見帶回去討論，原則上要辦，但不要扯太多，原則在城市交流的層面，北市是北北基的核心、上海是長三角的核心，兩城市在經貿方面可以談，因此他責成副祕書長陳志銘擔任市府這邊的窗口，召集北市產業討論在經貿方面可以做的。

李明賢提到，昨日市府秘書長張哲揚稱北市與上海談雙城論壇是外交協商、是國際慣例，此為國與國的關係國與國的外交詞令。柯表示，張哲揚這叫做失言，說「外交協商」就完蛋了，因涉及外交部及陸委會。李要求市府調整會議紀錄，柯表達同意。

除了兩岸立場，李明賢提到柯先前主張親美日友中，是否認為民進黨親美外交路線太過單一，對此柯文哲表示，「拜託不要問我」，美日是一組、中國是一組，要在兩大勢力間求取平衡，但「拜託不要叫我批評中央政府」。

李明賢追問民進黨政府只有美國路線，和中路線是不是不見？柯文哲說，這叫友中，「不要在公開場合講國家機密」，李反駁這不是機密，兩岸應該要交流，柯文哲對此表示，他對兩岸關係的態度是先從友善開始，先友善才能建立互信，現在的狀況是完全談不下去，雙方防備心太重了。因此雙城論壇壇賺錢、經貿往來與青創，企業往來合作、拍電影都可以先來。

此外，柯文哲也曾向媒體表示今年6月再問他是否要選總統。市議員戴錫欽質詢表示，今年9月本屆市議會第二會期開議柯會不會來（答詢）？柯說，「應該會」，戴還問柯會不會因選總統而提早離開市政府？柯表示，不要問他這麼困難的題目。

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