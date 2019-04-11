謝龍介補選立委失利後 藍議員是否選台南立委：3因素決定

2019-04-11 13:16

〔記者蔡文居／台南報導〕距明年立委選舉不到1年，台南市國民黨議員原先多人躍躍欲試，不過，在謝龍介立委補選敗選後，參選意願受到影響。其中，有意參選第一選區立委的南市議會國民黨團書記長蔡育輝，目前重新評估中。他表示，謝龍介敗選對國民黨氣勢有影響，不過他是否參選，會基於三個因素來決定。

蔡育輝表示，他還在評估是否投入立委參選，這要看大環境的氣勢和選民對議員轉換跑道的看法來決定。

他表示，未來國民黨總統人選由出線，將會是大家參選是否參選的重要因素之一。另外，剛當選議員就轉換跑道參立委，選民是否接受，這得等民進黨其他選區，議員參加立委初選是否出線來評估。最後則是籌措經費是否順遂而定。

而有意參選東區及南關線立委選區的國民黨東區市議員曾培雅則表示，她現在還未做最後決定，選區重劃分後，東區被劃入選區的人口僅14萬人，南關線人口卻有18萬人，這對她長期經營東區的參選人並不利，因此會再審慎評估。

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