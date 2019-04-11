美中立場遭疑搖擺不定 柯P：同時跟美中邦交國家多的是

2019-04-11 12:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中國上海市台辦主任李文輝今早赴台北市政府討論雙城論壇事宜，台北市長柯文哲在2020總統大選的動向備受矚目，3月訪美時柯拋出「親美友中」主張遭到質疑立場搖擺，柯文哲今早受訪表示，其實可以跟兩邊做朋友，「我不需要因為跟你做朋友，然後跟你（另一邊）打架」，而且世界上跟美國、中國同時有邦交的國家多的是。

柯文哲昨在北市議會備詢時表示，雙城論壇限縮在城市交流層面，而兩岸一家親是底線，向中國表明清楚雙城論壇是兩岸兩岸城市的交流。今早柯文哲與李文輝閉門會談雙城論壇，會後接受媒體聯訪時，媒體關注中國對柯所提出的「兩岸一家親」、「親美友中」的主張。

有媒體問到親美友中是否讓對方感冒？柯文哲表示，這是一個平衡，友中怎麼會感夢？媒體補充說「是對親美感冒」，柯則說，不會啦，如果彼此台灣、中國大陸方面把人民福祉擺在第一位，其實應該不會有太多爭執。

柯文哲表示，所以雙城論談「從最沒有爭議的著手」，目前台灣對中國出超有850億美金，台灣對中國貿易出口40%、進口20%，總經貿大概是佔整體的30%，所以關係還是相當密切，還是從最沒有爭議的地方著手。

媒體質疑美中未必能接受柯的立場搖擺？柯文哲則說，這也不是搖擺，「我們跟兩邊都可以做朋友，我不需要因為跟你做朋友，然後跟你（另一邊）打架」。柯認為，還可以倒過來，看看兩邊能不能合作一下，世界上跟中國、美國同時有邦交的國家多的是。

今年雙城論談是否提及「兩岸一家親」？柯說，兩岸一家親至少在目前為止是底線，但這只是我們表達一個善意，雙城論壇還是兩岸間的城市交流，所以自己說從沒有爭議的開始，「大家一起合作賺錢，大家總沒有爭議吧！

媒體也問對於美中關係是左右逢源或左右為難？柯文哲輕鬆看待，表示「就做該做的事」。

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