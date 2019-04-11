中選會主委人事卡關 李進勇被堵立院走廊：已主動註銷黨籍

2019-04-11 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今天原本要排案審查中選會提名人士名單，不過由於國民黨立委質疑中選會主委被提名人李進勇的身份有疑慮，竟然直接就在門口阻擋李進勇，不讓他進入議場，雙方在現場爆發口角衝突。

綜合媒體報導，今天原本要排案審查中選會人事案，因此被提名中選會主委的李進勇一早就來到立法院內政委員會。但是國民黨立委一早就在門口堵李進勇，質疑李進勇過去的背景，以及黨籍的身分沒有處理乾淨，因此將李進勇擋在走廊上，還大喊要李進勇滾回去。雙方僵持了半小時，李進勇只能無助地站在走廊上，顯得非常尷尬。

李進勇稍早在走廊上接受媒體訪問時，無奈地表示，「我如果不是準備接受這個位置，我為什麼要去註銷黨籍，沒有必要阿」、「為了表示我的決心，為了消除大家的疑慮，才以比中選會組織法更高的標準，主動要求註銷黨籍，這就是我的誠意」。面對記者提問「所以未來永遠不會回民進黨嗎」，李進勇則再次強調，「按照法制的規定，我在擔任這個職務的期間內，就是註銷黨籍」。

目前民進黨立委鄭運鵬已經先將李進勇請回研究室稍作休息，審查會議也已經宣布暫時休息，要擇時再審查。

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