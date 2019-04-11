高雄圖書館放「祖國」雜誌 網友：韓特首上任後進行統戰

2019-04-11 08:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕繼傳出中國海量收購臉書粉專後，最新統戰招術再出爐，有民眾發現，高雄部分圖書分館的雜誌區放上宣導一國兩制的「祖國」雜誌，質疑是高雄市長韓國瑜上任後進行的統戰行為。

對此，高市圖館長潘政儀澄清，圖書館沒有訂這本書，是被有心人士刻意放上去，非市府政策，其他縣市圖書館也傳出類似情況，目前已派同仁全面清除和檢查架上的雜誌。

臉書粉專「聞賤會文創」昨晚踢爆此事，PO文指出，「在高雄某圖書分館發現奇怪的雜誌。從期刊架上還沒該雜誌專屬空間名牌、櫃內亦無前幾期存刊推測，應該是韓特首上任之後開始悄悄進的。」

網友見狀也紛紛留言指出，自己的學校圖書館也被放這本書，還有圖書館員也表示，圖書館常收到寄來的一堆免費雜誌，內容奇怪的很多，大部分都是丟掉不會上架，高雄的圖書館會放上這本雜誌真的很奇怪。

這本《祖國》雜誌社的發行人是戚嘉林，根據維基百科資料顯示，戚生於台灣，祖籍湖北沔陽，曾任中華民國外交官，退休後從事教學，現為國際關係與歷史學者，專長於國際關係與台灣研究，現為世新大學國際關係兼任助理教授、中國統一聯盟主席、台灣抗日志士親屬協進會顧問

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