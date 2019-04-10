TRA40年！AIT公開25人慶賀團名單 前眾院議長率團來台

2019-04-10 15:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今宣布，美方將派前美國眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率領慶賀團來台，參加AIT為歡慶「臺灣關係法」（TRA）立法40年在台北舉行的相關活動。慶賀團並包括4位眾議員與12位現任美國政府官員及美國在台協會官員。

為紀念「台灣關係法（TRA）」立法40週年，AIT下週將舉辦一系列活動，包括4月15日於內湖新館舉辦的「友誼慶祝酒會」，4月16日開放給民眾參與的「女力經濟賦權高峰會」；以及ICRT、台灣大學與AIT共同舉辦的「台灣關係法40週年座談會」，以及美國哈德遜研究所和遠景基金會共同舉行的「2019印太安全對話」論壇。

AIT今天也公布慶賀團成員名單，慶賀團團長為前美國眾議院議長保羅·萊恩 （Paul Ryan），成員有美聯邦眾議員、美國眾議院科學、太空和技術委員會主席 Eddie Bernice Johnson、眾議員 Don Bacon、眾議員 Hank Johnson、眾議員 Salud Carbajal，以及AIT主席莫健、聯邦政府全國房屋貸款協會代理總裁、執行副總裁及營運長 Maren Kasper、環保署首席副助理署長西田珍、國務院經濟與商業事務局副助理國務卿米德偉、中小企業署資深顧問柯尼朗 （Eugene Cornelius）、國務院東亞暨太平洋事務局台灣協調處處長何樂進 （Jim Heller）、國務院全球夥伴辦公室主任 Constance Tzioumis、聯邦政府海外私人投資公司全球女性議題總經理 Kathryn Kaufman、聯邦政府全國房屋貸款協會國際市場總經理 林雄生 （Alven Lam）、國務院東亞暨太平洋事務局公共外交辦公室副主任Ingrid Larson、國務院全球夥伴辦公室夥伴關係顧問 Dee Shorts與國務院經濟與商業事務局經濟官 Andrew Nissen等12位現任美國政府官員及美國在台協會官員。

慶賀團也包括美國地方政府官員及美國前任官員，包括前AIT主席薄瑞光、前AIT處長司徒文、前美國國防部亞太安全事務首席副助理部長米德偉、羅德島州副州長 Daniel McKee、前AIT副處長王曉岷 （Robert Wang）、前美國國際開發署全球發展聯盟主任朗德 （Daniel Runde）、前美國國防部特種作戰及低強度衝突首席副助理部長克普西 （Seth Cropsey）與前美國對華事務副助理貿易代表艾特巴赫 （Eric Altbach）。

AIT今天表示，美國在台協會啟動名為AIT@40的全年度活動，旨在慶祝美國和台灣自《台灣關係法》簽署以來40年的友誼和夥伴關係。AIT@40活動以每月一主題的方式，探索美台之間在各方面的合作，像是貿易與投資、共享價值和教育等主題。活動不只回顧過往成就，也著眼進行中和未來的工作，最能充分展現此活動精要的就是我們的主打口號：「立穩根基，共創未來」。

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