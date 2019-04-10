柯文哲施政報告 藍綠議員要求向許淑華道歉

2019-04-10 15:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天到市議會進行連任後首次施政報告，不過還沒上場，藍綠議員就喊出權宜問題，質疑柯文哲連任以來到處趴趴走，根本無心市政，應先表態到底有沒有要選總統，齊聲要求柯文哲應先針對日前對民進黨籍議員許淑華爆粗口一事道歉。

市議員張茂楠痛批，杜鵑花長得不好跟議員刪減預算有何關係，柯文哲竟然因此就爆粗口罵議員，典型的「袂生牽拖厝邊」，應就此先向許淑華議員道歉。此外，去鎮瀾宮的人都是要選總統的人，所以「市長也決定要選了？」應該讓國人清楚立場，不要腳踏兩條船。

市議員洪健益也接著批評柯文哲，「勤跑外地真威風 市政到頭一場空」，但松山慈祐宮遶境這麼久，柯文哲哪次走完過，結果竟然跑去跑去台中遶境，「如果我是松山慈祐宮的人，也會覺得為什麼差那麼多」。

洪健益也不滿點出施政報告寫這麼多，很多都是舊的，像是台北五心、石頭湯這都是舊題，而他一直在質詢中提到公安立即危險性，市府至今都沒有處理，市政做成這樣，怎樣拜媽祖都沒有用，丟臉丟到外面去。

市議員徐弘庭則舉柯文哲日前到美國跟年輕人座談，稱負面的力量無法讓國家偉大，結果柯文哲自己卻是對議會、對議員罵國罵，徐直言，「這不是噁心虛偽，什麼才是噁心虛偽？」

徐弘庭也說，施政報告中寫出願景想法很好，但管理一個城市，最重要是執行力，要柯不要再用嘴巴定義自己，請用所做所為定義自己，除了雙子星案跟投審會的爭議，中央到現在還懸而未決。

徐弘庭不滿指出，報告中「大巨蛋」隻字未提，徐狠酸「裝睡的人叫不醒」，隻字未提是否代表「未來4年不會考慮大巨蛋的問題？」徐弘庭強調，柯文哲請表態大巨蛋的問題該怎麼處理，你要怎樣處理，大巨蛋到底何去何從。

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