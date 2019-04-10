大甲媽遶境到新港奉天宮參拜 朱立倫：媽祖面前不談政治

2019-04-10 10:37

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕前新北市長朱立倫隨台中市大甲鎮瀾宮「大甲媽」遶境進香活動，他今天上午9點抵達嘉義縣新港奉天宮，上香祈求國泰民安後受訪，對於有國民黨中常委連署支持徵召高雄市長韓國瑜選總統一事，他回應「在媽祖面前不談政治」。

朱立倫由奉天宮董事長何達煌及董監事等陪同，向「新港媽」上香、獻花，有熱情挺朱的信徒喊出「總統好」。

朱立倫表示，7日從鎮瀾宮出發，一路跟著「大甲媽」遶境，昨在虎尾擇元堂，是大甲媽鑾轎唯一停駐的民宅，他跟不分男女老少信徒都無差別，都是媽祖的虔誠信徒，一起參拜、鑽轎腳祈福，他還頭一次扛轎，不是扶轎，感覺非常歡喜，祈禱媽祖庇佑台灣風調雨順、國泰民安，希望每位國民、好朋友未來無論要做什麼工作，在媽祖面前一律公平。

媒體提問朱立倫此行最大收穫是什麼、選總統是否更有信心？朱答，在媽祖面前沒有任何權勢、地位、財富，大家都是虔誠的信徒，由此看台灣社會是充滿善良與希望。何達煌說，朱立倫現在失業當中，希望大家幫他找個較好的工作。

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