雄中教官赴中交流 立委批：敵我不分

2019-04-10 06:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部竟放行教官到中國交流！高雄中學中校教官胡中中在清明連假4天期間，隨「學思達教學法分享平台」赴中國鄭州，教育部表示，該名教官赴中申請由校方提出，理由是到中國「學術交流」與「教學觀摩」，不過，民進黨立委質疑，教官是教導「全民國防」，難道是要教全民國防給對岸看？台灣最大的危機就是「敵我不分」。

曾參加學思達教師透露，學思達創辦人張輝誠去年向中山女高辭職後，積極遊走兩岸，「表面上是宣揚新的教學法，其實是宣揚『大中國意識』，把老師、學生『勾』去中國」，這次更利用清明連假，帶領18名核心老師與教官到中國交流，還大辣辣在臉書貼與出交流與旅遊的照片。

除中小學老師外，學思達並成立「全民國防臉書社群」，並經常在各地舉辦工作坊，討論國防政策、防衛動員等議題。而胡中中是學思達核心老師，在2017年曾獲「全民國防教育傑出貢獻獎」，被國防部公開表揚。

對此，教育部學務司科長黃惠玲稍早表示，教官身份敏感，赴中規定比公務員還嚴，「一般而言不能去」，除非是奔喪、探親等特殊理由，但需專案提報教育部核准。不過，查到放行胡中中的公文後改口說，校方表示有「學術交流」與「觀摩教學」的需要才核准。對於未來是否允許其他教官赴中交流，她表示，要視個案而定。

民進黨立委林俊憲強調，教官是現役軍人，應以職業別來管理，也就是軍人不得赴中，中國統戰無孔不入，尤其是近年來積極對教育與校園統戰，教育部卻未盡把關的責任，毫無危機感。

民進黨立委邱志偉認為，教官雖負責校安，但也教導高中生的全民國防，多少仍會接觸國防業務，教官赴中申請不能單由教育部審查，國防部也應共同把關。

除胡中中外，也有老師質疑，正請「侍親假」的北一女老師張惠喬到中國交流，「在侍親假到中國難道不必向校方報備？難道有帶父母一起去？」

學思達昨透過公益平台文化基金會表示，由於華人多採填鴨式教育，因此學思達才會到中國宣傳新的教學法，而所有赴中國的老師都有向學校報備，一切合法。

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