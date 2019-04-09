行政院不讓你稅！陳其邁：有感減稅542萬戶受益

2019-04-09 13:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕5月報稅季節將屆，行政院副院長陳其邁在最新推出的「有感減稅」影片中表示，談到報稅大家心情都很「鬱卒」，行政院今年要讓大家心情「美麗」，這次稅改有542萬戶受益，行政院減稅「讓你有感、不讓你稅！」

陳其邁指出，2018年民進黨政府推動稅改，減輕大家負擔後，總共有542萬戶受益。自2019年開始，符合「單身、月薪3萬元、年薪40.8萬元以下」，或「雙薪小倆口、年薪81.6萬元以下」，或「一家四口小家庭、含兩名5歲以下子女、年薪123.2萬元以下」條件的朋友，就不用繳所得稅。

陳其邁提及，除上述條件免稅外，行政院為降低民眾負擔，也提出五大扣除額。單身者標準扣除額，從9萬元提高至12萬元；有配偶的標準扣除額，從18萬元提高至24萬元；在薪資所得特別扣除額方面，從舊制12萬8千元提高至20萬元；身心障礙朋友特別扣除額，也從12萬8千元提高至20萬元。

陳其邁也說，若家中有幼兒的朋友，幼兒扣除額從2萬5千元，大幅提高至12萬元。「夢想成真不用等到生日，行政院現在就實現你不想稅的願望。」

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