GCTF首次前進第三地 九月將在帛琉舉辦南島語言工作坊

2019-04-09 13:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美全球合作訓練架構（GCTF）今年9月將首次在第三地友邦帛琉舉行活動，將配合南島民族論壇運作，共同舉辦「南島語言復振工作坊」。外交部今天表示，此活動著重文化面深入交流，希望邀請更多夥伴共襄盛舉。

總統三月訪問帛琉時，由於我國與太平洋友邦間擁有南島文化的深遠連結，原民會主委夷將‧拔路兒也陪同參訪。同時，我國去年重啟「南島民族論壇」運作，論壇秘書處設在帛琉，論壇日前通過6年工作計畫，訂於今年9月在GCTF下共同舉辦「南島語言復振工作坊」。

外交部亞太司副司長張均宇今天在例會中表示，「南島民族論壇」秘書處設在帛琉，此次會議主要著重在文化交流，尤其是南島語言經驗的分享，目前正在籌備辦理，進一步安排細節，也希望邀請更多夥伴共襄盛舉 。

外交部也表示，未來將在上述工作計畫推動下，一起努力傳承及振興南島文化，與包含太平洋友邦在內的南島語族國家展開更深入交流，將南島文化發揚光大。

台美GCTF於2015年6月成立以來，已針對公共衛生、執法合作、媒體識讀、婦女賦權、人道援助及災難防救（HA/DR）等議題辦理15場國際訓練計畫，邀請逾300位各國代表來台參加。3月底GCTF首次與日本台灣交流協會共同舉辦「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，此次「南島語言復振工作坊」則將是GCTF第一次在第三地舉辦活動。

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