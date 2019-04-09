索羅門將組新聯合政府 外交部：繼續推動雙邊關係

2019-04-09 12:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國友邦索羅門群島上週舉行國民議會選舉，開票結果已出爐，沒有任一單一政黨取得過半席次。由於曾有智庫和外媒指出索國選舉可能影響台索邦交，外交部今天對此表示審慎面對區域情勢，並強調我國與索羅門各方人士均保持良好溝通，各項合作計畫也順利進行，未來無論新政府如何組成，都將繼續推動雙邊關係。

索羅門大選上週順利結束。由於曾有美澳智庫和外媒指出索羅門執政黨在競選政綱中提到「將重新檢視與中華民國邦交關係」，大選後恐轉向中國。外交部在索國選前對此表示，我與索羅門雙邊情勢平穩；並指出索羅門方面已澄清「檢視並非轉向」，意指檢討援助如何使用，而非檢討邦交。

外交部亞太司副司長張均宇今天在例會中回答提問說，索羅門此次選舉過程平和順利，開票迅速。國會50席席次結果也已於當地時間週日（7日）出爐，沒有單一政黨過半，目前是組成聯合政府的時刻，關於新政府組成未來會更清晰。

媒體關切我與索羅門邦交會否受到選舉結果影響？張均宇說，我國和索羅門各黨各派、甚至無黨派人士，都保持良好的溝通接觸，在索羅門也正推行各樣合作計畫。張均宇說，這些計畫符合當地政府需要，且最重要一點是能讓當地民眾受惠，目前計畫都順利進行，未來無論新政府如何組成，雙邊關係都將繼續推動下去。

至於邦誼情形，張均宇同時也補充，區域情勢正面臨重大改變，由於對岸（中國）在太平洋地區擴大影響力的企圖心相當明顯，針對種種可能情況，我方均審慎面對、密切關注。

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