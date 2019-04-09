鄉民熱議韓國瑜有弱點嗎？網友：太疼觀光局長、頭髮太少

2019-04-09 08:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕鄉民Borges在ptt以韓國瑜有弱點嗎？為題發文，從多個層面解析韓國瑜，並質疑DPP狂黑他半年，似乎還沒真正抓到打韓秘訣，讓人懷疑韓國瑜是不是真有弱點？相關論點引起網友熱烈回應，有網友正經八百指出他弱點是任期太短，有網友直言他太疼觀光局長，還有網友認為他的弱點是頭髮太少。

Borges指出，在家庭部分，韓堪稱完美政治家庭，上檯面的妻子和大女兒都應對得宜；廉潔部分，韓應不會有操守問題；反應面，對議題掌握能力和阿扁同級；口才，雖然不是攻擊別人的那種伶牙俐齒善辯口才，但只要韓是防守方，很少看到他會在言語交鋒中吃虧。

用人，雖有潘雷包這種部下，但大部分首長施政目前還沒大錯，甚至有李四川和吳芳銘這些堪比台北賴香伶的頂尖市政官僚；人氣面，不管選不選總統，目前都完全看不到下降跡象（雖然我認為他選的話會下降）；政績，韓領導的高雄會讓人很有期待感，台灣已經好久沒有縣市讓人期待。

Borges也提出韓國瑜常被攻擊點，草包、如果韓的成績算草包，那台灣其他政治人物真不如直接死死算了；直銷嘴，不過韓在占上風後幾乎不主動攻擊政敵，能說的就是把想做的事重講一遍（就變直銷）；中國網軍，是的、中國網軍周末剛包圍鎮瀾宮；吹牛，韓似乎太喜歡即席演講，所以說的數據常不精確，不過幸好有擅長「施鹽」的柯P珠玉在前；親共方面，韓真的沒在怕，抹紅他直接打回去，非DPP出身就注定要戴紅帽了。

Borges認為，其他什麼MOU、睡覺、喝酒之類瞎打一通，只是「逢韓必反」幫塗金身而已，DPP加油，拿點辦法出來黑死他好嗎?

網友反應熱烈，紛紛留言提供弱點選項，「體力太差」、「頭髮少」、「弱點就是狂熱韓粉」、「任期還短」、「出一張嘴加作夢」。

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